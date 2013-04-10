Томенко вимагає від чиновників не зариватися, коли ті судяться з журналістами

Про це УНІАН повідомили у прес-службі М.Томенка.

За його словами, це вже не перший подібний випадок, адже нещодавно комітет так само звертався до судових та правоохоронних органів стосовно ситуації з виданням «Херсонська правда», проти якого позивався начальник райвідділу Херсонського міського управління міліції з вимогою відшкодувати йому моральну шкоду у сумі 100 тис. грн.

М.Томенко вкотре нагадує, що, відповідно до частини 2 статті 31 закону України «Про інформацію», посадові особи у справах про захист честі, гідності та ділової репутації має право вимагати в судовому порядку лише спростування недостовірної інформації про себе і не мають права вимагати відшкодування моральної шкоди. «Таке право надається лише фізичним особам», - зазначив голова профільного комітету ВР.

Оскільки міський голова м. Ірпінь звернувся до суду як посадова особа, що підтверджується оплатою судового збору за рахунок бюджету (судовий збір становив 1114,70 грн), то вимога грошової компенсації є явним порушенням чинного законодавства, зауважив М.Томенко.

Він звернувся до Ірпінського міського суду Київської області та до Генеральної прокуратури з проханням звернути особливу увагу на даний інцидент та розібратися у ситуації, що склалася.

Також М.Томенко повідомив, що Комітет ВР з питань свободи слова та інформації контролюватиме перебіг даної ситуації, і представник комітету буде присутній на судовому засіданні, яке планується провести 11 квітня.