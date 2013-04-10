Круглий стіл на тему: «Угода про Асоціацію Україна - ЄС. Terra incognita?»

Громадська організація «Фонд «Єврорада» пропонує провести моніторинг виконання заходів, передбачених Порядком денним асоціації Україна - ЄС, а також обговорити можливі варіанти подальшого розвитку подій навколо підписання Угоди про Асоціацію.

З цією метою Фонд «Єврорада» організовує Круглий стіл на тему: «Угода про Асоціацію. Terra incognita?».



Участь у дискусії візьмуть: Посол ЄС в Україні пан Ян Томбінські, посли країн – членів ЄС, народні депутати України, представники українського уряду, українські та міжнародні експерти, а також представники громадських організацій.

В рамках круглого столу буде презентовано соціологічне дослідження «На роздоріжжі або Інтеграційні ребуси», яке було проведене соціологічною групою «Рейтинг» у квітні 2013 року.

Журналісти матимуть змогу отримати об’єктивну та неупереджену інформацію щодо ключових положень Угоди про Асоціацію та її впливу на майбутнє України, а також щодо перспектив підписання Угоди на Саміті «Східного партнерства» у Вільнюсі в листопаді 2013 року.

Круглий стіл відбудеться 11 квітня 2013 року об 11.00 у прес-центрі Укрінформ за адресою: м. Київ, вул. Богдана Хмельницького, 8/16 (2-й поверх, конференц-зала).

Акредитація на місці, за редакційними посвідченнями.