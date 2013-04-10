Рибак: першу заяву про вихід з фракції ПР Балога забрав сам

9 квітня надійшла заява народного депутата Павла Балоги про вихід із фракції Партії регіонів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова Верховної Ради України Володимир Рибак.

Він сказав: “Вчора я дійсно отримав заяву, де він пише, що направив другу заяву”.

За словами В.Рибака, коли почав з’ясовувати, чи була перша заява від П.Балоги з цього приводу в апараті ВР, йому повідомили, що П.Балога “її забрав”.

В.Рибак висловив подив з приводу заяв П.Балоги у такій ситуації, і зазначив, що оскільки тепер заява є, то “я оголошу у вівторок (йдеться про оприлюднення заяви П.Балоги на пленарному засіданні ВР - УНІАН)”.

“Нема ніяких питань, але депутати є депутати. Хтось так піариться, а хтось по-іншому, а все голова Верховної Ради повинен відповідати. Ну, така посада у мене”, - підкреслив В.Рибак.

Як повідомляв УНІАН, 13 грудня 2012 року П.Балога написав заяву про вихід зі складу фракції Партії регіонів.

8 лютого 2013 року Вищий адміністративний суд України позбавив П.Балогу та Олександра Домбровського депутатських повноважень. Підставою для такого рішення ВАСУ став позов депутата Верховної Ради VI скликання Юрія Кармазіна, який заявив про фальсифікацію виборів в округах № 11 (Вінницька область) і № 71 (Закарпатська область).

14 лютого голова Верховної Ради Володимир Рибак повідомив, що направив до КС подання щодо відповідності Основному Закону рішення ВАСУ про позбавлення П.Балоги і О.Домбровського повноважень.

8 квітня П.Балога повідомив, що надішле в апарат Верховної Ради повторну заяву про вихід зі складу фракції Партії регіонів.