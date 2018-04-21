Великосвітська парламентська сварка закінчилася пшиком

З’являється у нас щось подібне на демократію. Торги за посадові місця було винесено на парламентську трибуну, і процес стає прозорим-прозорим, проглядається нарешті якась динаміка. А розпочиналося сьогоднішнє пленарне засідання так...

Забиті трибуни та ложа преси. Фотографи завмерли, чекаючи бійки, але Адам Мартинюк мирно відкриває сесію.

Один за одним виступають політики. Це нагадує високо посадову сварку, але всім подобається. Бо ж скільки можна мовчати та щось потихеньку там створювати.

Юлія Володимирівна в білому із золотою каймою костюмі повідомила про те, що формат переговорів змінено, “Наша Україна” веде переговори з “Партією Регіонів” і що на жодні переговори в таких “вінегретних масштабах” БЮТ не піде.

Микола Азаров ненав’язливо та дипломатично пропонує свою фракцію до коаліції, кажучи багато правильних слів про те, чому коаліція має бути широка. Про мовне питання каже розпливчасто (“Ми за розмаїття мов в Україні”), про зовнішні пріоритети більш чітко (“Ми за єдиний європейський дім та курс євроінтеграції”), ну й решта вже знайомих текстів - “за економічне зростання” та “політичну стабільність”.

І ось Сан Санич Мороз, завжди поміркований і розважливий, каже, що питання політичними партнерами ставиться так, нібито коаліція не відбувається тому, що Мороз претендує на посаду Голови Верховної Ради. “Ми знімаємо цю претензію за умови, якщо решта посад розподілятиметься за пропорційним принципом, починаючи від заступників райдержадміністрацій і закінчуючи всіма міністрами, головами комітетів, генпрокурором”.

Виступи час від час перемежовуються філіппіками Симоненка. Для лідера комуністів та визнаним маестро опозиції є чимало тем для виступів - подякувати народові Криму за вигнання американців, посварити владу, дати стусана уряду. Одне слово, коли є привід виступити - чому б не скористатися?

У сесійній залі тихо, присутнім цікаво - це не закон про збільшення ввізного мита слухають, усі розуміють важливість моменту. Ось Роман Безсмертний має щось сказати... Роман Петрович нібито намагається примирити “помаранчеві” сторони, заспокоїти БЮТ та СПУ. Він – послідовний прихильник помаранчевої коаліції, про це він казав останні два місяці і в публічних виступах, і у вужчому колі. Безсмертний каже, що нам потрібно не “залякувати одне одного, а шукати складний компроміс”, що легких шляхів не буває, що Україна стоїть на шляху серйозних перетворень. При цьому - жодного слова про зміну формату коаліції. Таки Юлія Тимошенко погарячкувала. Якби справа широкої коаліції була вирішена, Безсмертний шукав би причин для виправдань, а не слів для зняття помаранчевої напруги.

А Юлія Володимирівна невгамовна. Знову бере слово на виступ. Спочатку вітає народ України з майбутнім матчем, потім каже, що демократія у країні наказала довго жити. А “Мороз – великий політик, ви чули. Він зняв свою кандидатуру з посади спікера... Але сьогодні у цих НУ, “МУ”, ПР надвечір з’являться нові аргументи, щоб не створювати помаранчеву коаліцію”.

І як же вона працюватиме з тим же НУ після таких слів? Втім, хіба їм звикати?

Репліку бере Мороз, його, певно, відвідали такі самі думки: “Юліє Володимирівно, у футболі все залежить не від емоцій - там м’яч круглий, усяк буває. А в політиці всередині м’яча - цеглина, тож потрібно грати так, щоб ноги не позбивати і результату досягти”.

Щось “Регіони” мовчать... Ну давайте, де там ваші фракційні спікери: Кушнарьов, Чорновіл? Скільки можна мовчати, коли тут вас у антидемократи та дегенерати записують? Нарешті Раїса Богатирьова наважується. “Шановні виборці, богів не вибирають, але й дурням не моляться – широка коаліція буде в парламенті”, - коротко і зі смаком.

Оголосили перерву, лідери фракцій пішли радитися. У кулуарах по кутах розпитуємо: що там з переговорами. Наскільки Юлія Володимирівна має рацію у своїх підозрах про інший формат більшості? Відповіді “регіоналів” зводилися до того, що синьо-помаранчеві переговори тривають, і в такому союзі насправді немає нічого страшного. “Нас теж турбують економічне зростання та політична стабільність, - лейтмотив їхніх виступів, - Мова - це не головне, це питання референдуму, який колись можна буде провести”.

Розпитуємо апологетів помаранчевої коаліції з числа НУ - чи можливий новий формат переговорів, чи не помиляється Юлія Володимирівна. Олексій Кучеренко каже, що Мороз не переговорах не знімав своєї претензії, а вирішив це зробити перед телекамерами. Цікаво, що соціаліст Віталій Шибко на наше запитання, чи виключена участь СПУ в більшості, якщо вона буде “широкою”. “Чому ні? Якщо вона працюватиме на благо України?” – здивувався соціаліст. Борис Беспалий каже, що нічого такого синьо-помаранчевого не відбувається, а на наше запитання, чи в принципі можливий формат: НУ – ПР, відповідає приблизно так. “Якщо “Регіони” переглянуть свої позиції з принципових для нашої фракції питань, то, так... Але поки що вони не демонструють бажання їх переглядати”.

Ясність знову внесла Юлія Володимирівна... Вона скликала окремий брифінг, де знову оголосила, що їхня фракція з переговорів не виходить. “Якщо є політична воля, то угода може бути підписана вже сьогодні”, - каже вона (це вже вкотре!). “А хіба у Президента є воля?” – запитує хтось із її симпатиків. “Не провокуйте, - усміхається Тимошенко”.

Що ж, говорячи футбольною лексикою, м’яч на полі Президента. Побачимо, чи схована в ньому цеглина.

Маша Міщенко