ЄС розповість усім, чим добра Угода про асоціацію

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив керівник Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські в ході засідання Комітету Верховної Ради з питань європейської інтеграції.

«Ми розробили аргументацію, яка включає питання і відповіді щодо угоди про асоціацію з ЄС. Зокрема, там є відповіді на деякі стереотипи щодо Угоди з ЄС, які звучать у суспільстві. Цей документ перекладається українською мовою. Ми сподіваємося, що до кінця тижня ми зможемо передати його вам. Він відкритий для доповнень відповідями і питаннями, які можуть бути запропоновані», - заявив Я.Томбінські.

Він повідомив, що на цьому тижні провів низку зустрічей з українськими політиками.

«Ми обговорювали цю кампанію про інформування суспільства України про переваги Угоди про асоціацію. Я б хотів, щоб депутати надалі брали активну участь в розробці цього документа, проведенні кампанії серед свого населення», - сказав керівник Представництва.