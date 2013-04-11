Юрист просить ВАСУ визнати незаконними рішення "виїзного" парламенту

Як повідомили donbass.ua у юридичній фірмі, позов до суду направлено в понеділок.

Позивач вимагає визнати протиправними дії щодо проведення пленарного засідання 4 квітня поза сесійним залом Верховної Ради. Також він вимагає визнати незаконними нормативно-правові акти ВР, ухвалені народними депутатами України того дня.

До нормативно-правових актів, що підлягають визнанню незаконними, відноситься і законопроект № 2408 про внесення змін до додатку № 3 Закони України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" (щодо функціонування Міністерства доходів і зборів України і Державної служби України з надзвичайних ситуацій), яким передбачено призначити розпорядником 5 млрд 888 млн 288,8 тис. грн державного бюджету Міністерство доходів і зборів України.

«Засідання на Банковій апріорі є нелегітимним, а за прецедентом рішення про розподіл бюджетних коштів на мільярди гривень прийматимуться в офісі якоїсь політичної партії», - заявляє позивач Р.Долударев.