Луценко призупинив свою участь у створенні єдиної демократичної партії

Вчора група "Народна самооборона", утворена двома суб`єктами блоку НУНС – партіями "Вперед, Україна!" і ХДС, вирішила призупинити свою участь у процесі створення єдиної демократичної партії. Таке рішення вони пояснюють невпевненістю в окремих членах блоку, що зривають домовленості про створення демократичної коаліції. Про це лідер "Самооборони" і один з лідерів блоку НУНС ЮРІЙ ЛУЦЕНКО розповів виданню "Коммерсант-Украина": "Мати зараз справу з людьми, які вже після виборів, після багатомісячної політичної боротьби за створення демократичної коаліції відмовляються входити в неї, не хочеться. І ми ухвалили політичне рішення, що почнемо переговори про створення демократичної партії, коли буде створена коаліція, відбудуться зміни в законодавстві, відкриються можливості об`єднувати партії – тільки після цього ми проведемо всі необхідні внутріпартійні процедури для створення єдиної демократичної партії. Ми не хочемо залежати від двох-трьох дуже самостійних і амбітних осіб, які зараз дискредитують НУНС як блок". Лідер "Народної Самооборони" вважає нашоукраїнців Кріля, Петьовку і Плюща "лише інструментом демонстрації інтересів крупних політичних груп усередині блоку: "Ми всі чудово розуміємо, що, наприклад, в "Нашій Україні" існує як мінімум три-чотири серйозні політичні групи – "група Кириленка", "група Балоги", "група Порошенко"... Природно, йде притирання їх інтересів, і нічого тут страшного немає..."