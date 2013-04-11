Томбінські розповів, як Квасневський відповів на претензії Росії

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві на засіданні круглого столу на тему: “Угода про асоціацію Україна-ЄС. Terra incognita?”

“Угода про асоціацію не є негативним інструментом, який спрямований проти співпраці з Росією чи іншими країнами”, - сказав він.

За словами Я.Томбінські, інституції Євросоюзу і країни-члени ЄС дуже зацікавлені у гарних відносинах між Україною і Російською Федерацією.

Проте Я.Томбінські вважає, що необхідно вчитися на уроках минулого. Він нагадав, що на початку 1990-х років розвиток країн Центральній Європі був невизначений. За його словами, коли Польща намагалася приєднатися до НАТО, керівництво Росії наголошувало, що це рішення спрямоване проти Росії і може поставити під загрозу польсько-російські відносини.

«Квасневський (екс-Президент Польщі Александр Квасневський - УНІАН) відповів на ці ідеї російської сторони запитанням: «А які відносини у Росії з Німеччиною, Італією чи Францією?», відповідь була — «Дуже добрі відносини», - сказав Я.Томбінські.

Те ж саме, на переконання Я.Томбінські, можна сказати й про відносини України з ЄС, зокрема щодо підписання Угоди про асоціацію.

“Це може тільки покращити відносини з Російською Федерацією, тому що будуть створені чіткі правила гри, і це також може допомогти відповідним інституціям у цих відносинах”, - сказав він.

“Адаптація українськими товаровиробниками і надавачами послуг стандартів та правил ЄС також створить симетричний ефект і на російському ринку, однак приєднання до Митного союзу такого ж симетричного ефекту не створить для українських компаній, для їх участі у ринку Європейського Союзу”, - додав Я.Томбінські.