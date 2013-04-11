Томбінські: Україна має перейти від слів до діла у боротьбі з корупцією

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні у Києві на засіданні круглого столу на тему: “Угода про асоціацію Україна-ЄС. Terra incognita?”

“Один з елементів, з яким треба боротися і який необхідно викорінити, — це корупція”, - сказав Я.Томбінські.

“Я в Україні з вересня минулого року, але жодна політична дискусія не обходиться без того, щоб не згадували питання корупції. Причому це питання піднімаю не я, а мої українські співрозмовники”, - додав він.

На переконання Я.Томбінські, українська влада має перейти від розмов про викорінення корупції до справ.

Він зауважив, що це не короткострокова мета, оскільки йдеться про зміну ментальності і культури, а також про зміну способу дій не тільки окремих людей, а й інституцій.

“Якщо українська влада, українські політики з певною допомогою з нашої сторони зможуть вирішити це питання, то, у першу чергу, це допоможе самій Україні”, - сказав Я.Томбінські.