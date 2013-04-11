Азарову наболіло, що ЗМІ щодня показують смітники

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр заявив сьогодні під час зустрічі з переможцями всеукраїнського чемпіонату з програмування "Золотий Байт".

«Можна робити Україну відомою через виступи FEMEN – але в цьому разі це така, дуже сумнівна популярність... А можна через досягнення в науці і технологіях», – сказав М.Азаров.

Він висловив думку, що Україна має ставати відомою завдяки іншим інформаційним приводам або заслугам, зокрема своїми досягненнями в науці, а також своїми ученими. У зв'язку з цим прем'єр відзначив, що вважає необхідним піднімати в Україні IT-галузь, оскільки саме вона може дозволити країні конкурувати з іншими країнами.

Також М.Азаров відзначив, що обурений тим, що журналісти більше уваги приділяють акціям FEMEN, ніж, наприклад, його зустрічі з молодими ученими або програмістами.

Очільник уряду також звинуватив ЗМІ у тому, що вони свідомо подають ситуацію в Україні у вкрай негативному світлі.

«Не можна щодня показувати смітники, думаючи, що ми колись їх позбавимося, – навпаки, ми привчимо людей жити у цьому смітнику. Я образно говорю, можливо, грубо, але у мене наболіло», – сказав М.Азаров.