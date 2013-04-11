Якби вибори мера Києва відбувалися найближчим часом (опитування)

Якби вибори Київського міського голови відбувалися найближчим часом, то найвищі шанси виграти їх мав би лідер партії УДАР Віталій Кличко.

Про це свідчать результати переданого УНІАН опитування, яке провела соціологічна служба Центру Разумкова. Згідно з опитуванням, за В.Кличка готові проголосувати 30,5% усіх виборців, або 35,8% тих, хто збирається взяти участь у виборах.

При цьому, другий показник мав би голова КМДА Олександр Попов (16,4% та 18,0%, відповідно), третій – Петро Порошенко (12,0% та 14,6%, відповідно).

Далі йшли б Андрій Іллєнко (5,7% та 7,1%), Микола Катеринчук (5,1% та 5,6%), Олег Ляшко (2,9% та 3,2%), Сергій Бондарчук (0,7% та 0,8%).

За іншого кандидата проголосували б 2,5% усіх опитаних, або 3,2% тих, хто збирається взяти участь у виборах. Решта опитаних не визначилися з відповіддю або не брали б участі у виборах.

На тему: КС може три місяці розглядати питання київських виборів

Водночас, якби кандидати від УДАРУ (В.Кличко) та «Свободи» (А.Іллєнко) не брали участі у виборах, а єдиним узгодженим кандидатом від опозиційних сил був П.Порошенко, його результат на виборах був би найвищим: 20,1% усіх виборців, або 24,4% тих, хто збирається взяти участь у виборах.

Другий показник мав би О.Попов (16,7% та 18,8%, відповідно), третій – М.Катеринчук (11,9% та 14,1%, відповідно).

Далі йшли б О.Ляшко (6,7% та 7,6%) та С.Бондарчук (1,2% та 1,4%).

За іншого кандидата проголосували б 3,3% усіх опитаних, або 4,3% тих, хто збирається взяти участь у виборах. Решта опитаних не визначилися з відповіддю або не брали б участі у виборах.

Дослідження вказує на те, що для більшості киян вибори мера і міської ради є важливими: 22,9% опитаних відповіли, що вони дуже важливі, 29,3% - що вони досить важливі. Не надто важливими київські вибори є для 27,7% киян, а 12,1% респондентів вважають, що вибори взагалі непотрібні.

При цьому, близько чверті киян - 27,0% - готові взяти участь у мітингах на підтримку проведення київських виборів у випадку, якщо влада відмовиться призначити вибори мера Києва і Київської міської ради на найближчі півроку.

Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова у місті Києві з 3 по 8 квітня 2013 року. Опитано 1216 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,9% з імовірністю 0,95.