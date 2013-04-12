Тюремники звинуватили Тимошенко і її соратників у провокаціях і брехні

«Державна пенітенціарна служба вимушена повідомити про брехню народних депутатів, зокрема, О.Турчинова, який безпідставно звинувачує пенітенціарну службу у поширенні неправди», – йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби відомства.

Як заявили в ДПтС, «насправді з коридору, в якому перебувала засуджена, видно присутність за вхідними дверима натовпу».

«Тому Ю.Тимошенко і бачила це, і чула галас, який останні здіймали, спілкуючись між собою та з представниками ДПтС, у той час, коли вийшла в коридор та підійшла до кімнати побачень», – йдеться в повідомленні.

Відповідно, як підкреслили в пенітенціарній службі, «О.Турчинов умисно перекручує факти».

У ДПтС вчергове наголосили, що усі їхні дії відповідають вимогам закону.

«Натомість народні обранці та засуджена дозволяють собі відверті провокації, зловживають увагою ЗМІ та грубо поширюють неправду», – заявили у відомстві.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Ю.Тимошенко прибули на короткострокову зустріч Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов та Юрій Луценко.

Водночас вони заявили, що їх не пускають в лікарню до екс-прем'єра.

Голова політради Об’єднаної опозиції «Батьківщина» Олександр Турчинов назвав це провокацією, мета якої – зірвати зустріч із Ю.Тимошенко. «Нас просто тут мордують, не пускаючи в приміщення без пояснення, чому вони зривають зустріч, яка повинна відбутися відповідно до закону та Конституції», – підкреслив він.

«Вони розповідають будь-які нісенітниці – не можуть пояснити, чому нас не пускають», – додав він.