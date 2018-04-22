Очманіти! Перед Ківаловим пора публічно вибачитися?!!!!!

Репліка Відразу повинна сказати, що мені до манірної панночки далеко. Зазвичай всяке лайно зі свого життя я вигрібаю не поморщившись. І в прямому і в переносному змістах цього слова: від прибирання за лежачим хворим і до, пробачте, результатів «поліпшення життя» як наслідку «життєдіяльності» політиків всіх мастей і рангів. Але, спостерігаючи, як голова ЦВК (і людина Ющенка за сумісництвом) Володимир Шаповал вручає почесну грамоту «за вагомий особистий внесок в забезпечення реалізації конституційних виборчих прав громадян України» екс-голові ЦВК (за сумісництвом людині Януковича) Сергію Ківалову, відомішому всій Україні під прізвиськом «Підрахуй!», чесно кажучи, піймала себе на тому, що не можу справитися з тремтінням в руках. Дуже хотілося придушити. Правда, так і не зрозуміла, кого саме. А може обох відразу.

А вже коли прочитала думку самого Ківалова про це, вибачте на слові, визнання заслуг – це був просто шок. Рятівник нації, щоб йому років п`ять не гикалось, твердо переконаний, що коли б не його протокол в 2004-му, в якому Янукович був названий переможцем виборів, то ніякої демократії в Україні не було б в помині. Якраз дисертацію писати. На тему «роль особи в історії». Виявляється, весь цей час Ківалов мужньо переживав організоване проти нього цькування. Скорботно помічав, що ніхто тоді (у 2004-му) навіть спасибі йому не сказав. І ось нарешті Ківалов сподобився одержати визнання своїх заслуг перед вітчизною з рук ющенківського призначенця.

Тільки, чи знаєте, якось підло все це вийшло. Якщо насправді ЦВК, як сказав Ківалов, розставила всі крапки над «і», тобто, розібравшись, прийшла до висновку, що протокол про перемогу Януковича був складений абсолютно правильно, ніяких фальсифікацій не було і все інше в тому ж дусі, то не грамоту треба було видавати! А ПУБЛІЧНО ВИБАЧИТИСЯ ПЕРЕД НЕСПРАВЕДЛИВО ОББРІХАНОЮ ЛЮДИНОЮ! Ну, або спершу вибачитися, а вже після цього і грамоту можна, якщо так припекло. А якщо фальсифікації все-таки були, і Ківалов причетний до їх організації (якщо не сам особисто організовував), то про який, прости господи, "внесок" в забезпечення виборчих прав громадян», та ще і «вагомий» може йтися?

Якщо демократія в Україні одержала розвиток в результаті саме організованих при Ківалову фальсифікацій, дайте людині можливість повісити грамоту за «мимовільний внесок в демократизацію суспільства» на стінку в тюремній камері. Якщо ж він навпаки чесно і сумлінно виконав свій обов`язок, так нехай Шаповал на правах діючого голови ЦВК не фільчині грамоти роздає. А починає судовий процес проти складу Верховного Суду зразка 2004–2005 років за необ`єктивний розгляд справи про президентські вибори і винесення упередженої (якщо не замовленої) ухвали.

А то дивно якось виходить. Недавні опоненти Ківалова звинувачень проти нього не заперечують, і одночасно його дії гідними визнають.

І що обурює найбільше – вітчизняна політична братія, спокійно дивлячись на все це, до цих пір робить круглі, ангельські очі і продовжує стверджувати, що думка людей їм не байдужа. Невже?

Віра Сорока, м. Київ