Ющенко затвердив новий склад переговорників з президентом Польщі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО затвердив новий склад української частини Консультаційного комітету Президентів України і Республіки Польща.

Текст відповідного розпорядження глави держави від 16 листопада розміщено на офіційному сайті Президента.

Згідно з документом, до складу української частини Консультаційного комітету Президентів України і Польщі увійшли заступник глави Секретаріату Президента України, Уповноважений Президента України в Консультаційному комітеті Президентів України і Польщі Олександр ЧАЛИЙ, заступник міністра закордонних справ України Костянтин ЄЛІСЄЄВ, заступник керівника департаменту – завідувач відділу Головної служби зовнішньої політики Секретаріату Президента України, секретар української частини Консультаційного комітету Ігор ЖОВКВА, заступник міністра палива та енергетики України Володимир МАКУХА, Надзвичайний і Повноважний посол України в Республіці Польща Олександр МОЦИК, заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Юрій ПРОДАН, радник Секретаріату Президента України Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ, заступник голови Державної митної служби України Олександр ФЕДОРОВ, перший заступник голови Державної прикордонної служби України – директор Департаменту охорони державного кордону Павло ШИШОЛІН.