Азаров розповів про покращення, яке сталося «18 разів поспіль»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у середу під час засідання Кабінету міністрів.

Однак прем'єра обурює позиція опозиціонерів. На його думку, лідери опозиції вперто не беруть на себе відповідальності за ті вкрай складні умови для країни, які створили при владі у 2008-2009 роках, проте «мають совість питати, як ми боремося з цими умовами».

М.Азаров зазначив, що це «вони підписали угоду з МВФ і зобов’язалися підвищити тарифи для населення, здійснити пенсійну реформу, а зараз намагаються це поставити у провину нам. Це вони взяли і безцільно витратили гроші, а нам намагаються поставити у провину, що держава повертає їх борги».

"Натомість нам є що сказати народу України. Уряд до звіту завжди готовий. Протягом трьох років ми утримуємо макроекономічну стабільність. Утримуємо без допомоги кредитів Міжнародного валютного фонду. Забезпечуємо не таке значне, як хотілося б, але зростання економіки в умовах суцільної європейської рецесії. Три роки національна валюта стабільна, вклади в банках ніхто не втрачає. У державах Євросоюзу соціальні стандарти реально скорочуються, а ми за цей же час, наприклад, тільки заробітну плату в бюджетній сфері підвищували 18 разів поспіль. А нещодавно уряд вчергове прийняв рішення про підвищення пенсій з 1 березня", - зазначив М.Азаров.

"У кого є очі - бачить і усвідомлює: нашу велику країну не можна повністю перебудувати за три роки. Ще дуже багато такого, що викликає справедливі нарікання громадян. Люди скаржаться на багато речей, які в нашій державі ускладнюють їх життя. Скаржаться уряду, хоча не все ми регулюємо у ринковій економіці. Але як інакше: хто ж захистить інтереси громадян, якщо не влада?", - підкреслив глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, у порядку денному роботи ВР передбачено, що питання про відповідальність Кабінету міністрів розглядатиметься 19 квітня.

За словами голови ВР Володимира Рибака, розгляд цього питання триватиме півтори години. Він додав, що виступатиме прем'єр-міністр М.Азаров, відповідатиме на запитання народних депутатів, і після обговорення цього питання ухвалюватиметься рішення із цього приводу.