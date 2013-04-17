Янукович звільнив двох високопосадовців

Президент України Віктор Янукович звільнив заступника міністра і голову Держагентства.

Президент України Віктор Янукович звільнив Олександра Пінського з посади заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України. Як повідомляв УНІАН, Президент призначив О.Пінського заступником міністра економічного розвитку і торгівлі у жовтні 2012 року. Також Президент України звільнив Владислава Якубовського з посади голови Державного агентства екологічних інвестицій України. В.Якубовський був призначений на посаду голови Національного агентства екологічних інвестицій наприкінці грудня 2011 року. Тексти відповідних указів оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

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