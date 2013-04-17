Про це вона заявила в Берліні в середу, 17 квітня, після переговорів з прем'єр-міністром Естонії Андрусом Ансіпом, повідомляє «Німецька хвиля» з посиланням на інформагентство dpa.

Водночас вона наголосила, що встановлення тісніших відносин з Україною залишається метою ЄС.

За словами А.Меркель, справа екс-прем'єр-міністра Ю.Тимошенко - це не єдина перепона для підписання уже готової Угоди про асоціацію з ЄС. "Ідеться в цілому про правову систему в Україні та питання дотримання прав людини та громадянських свобод", - зауважила вона. Саме тому підписання вже давно узгодженого документу нині заморожене.

У свою чергу, прем'єр-міністр Естонії А.Ансіп зазначив, що Україна є важливим партнером Європейського Союзу, тому Угода про асоціацію все-таки має вступити в силу. Водночас він погодився, що перед Україною нині лежить ще "довгий шлях".

А.Ансіп також висловився за скасування візового режиму для України, Росії та інших країн Східноєвропейського партнерства, повідомляє інформагентство Reuters. Разом з тим він додав, що це не може статися негайно, оскільки для цього ще слід виконати "деякі дуже конкретні критерії".

До цих критеріїв належить, зокрема, запровадження біометричних паспортів, а також скасування реєстрації громадян ЄС, які приїздять до цих країн. "Ми хочемо однакових підходів", - підкреслив глава естонського уряду.

Джерело: http://www.dw.de/меркель-україна-ще-не-готова-до-угоди-про-асоціацію/a-16750392