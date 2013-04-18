Кожара нагадав, що до візового спрощення залишився ще один крок

Міністерство закордонних справ України вітає ратифікацію Європейським парламентом розширеної угоди про лібералізацію візового режиму із Україною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр закордонних справ України Леонід Кожара під час брифінгу.

“Із задоволенням відзначаємо, що сьогодні Європейський парламент надав згоду на набуття чинності так званої посиленої угоди про лібералізацію візового режиму”, - сказав міністр.

Він нагадав, що українська сторона ратифікувала цю угоду 22 березня 2013 року і додав, що ця угода замінює попередні угоди і значно розширює коло осіб, яким за спрощеною процедурою може надаватись віза до країн ЄС.

Разом із тим він зазначив, що ратифікація цієї угоди Європарламентом не завершує повністю процес набуття чинності цієї угоди. Він уточнив, що документ має ухвалити Рада міністрів закордонних справ країн-членів Європейського Союзу, яка попередньо буде засідати у першій половині травня.

Окрім того, Л.Кожара привітав сьогоднішнє рішення конференції президентів Європейського парламенту щодо продовження моніторингової місії Європейського парламенту на чолі із двома колишніми президентами Олександром Квасьнєвським і Петом Коксом.

“Ми вважаємо, що ця місія є важливим комунікатором між українським урядом і європейськими інституціями і продовження цієї місії на період до осені цього року сприятиме більш повному інформуванню європейських інституцій щодо ситуацій в Україні”, - сказав міністр.