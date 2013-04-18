Коморовський: Росія «обіграла» Польщу в ЗМІ з проектом «Ямал-Європа-2»

Про це Б.Коморовський сказав сьогодні в інтерв'ю радіостанції RMF FM.

"У мене складається враження, що нас як державу легко «обіграли» в медіапросторі, головним чином, через медіаактивність Президента РФ", - сказав він.

Президент Польщі зазначив, що в подібних ситуаціях краще зберігати спокій і категорично не відкидати подібні пропозиції, а робити свої контрпропозиції.

"Тоді інша сторона повинна сказати "ні" або "так", - додав він.

Б.Коморовський визнав, що через скандал із підписанням меморандуму про будівництво газопроводу «Ямал – Європа-2» імідж Польщі постраждав, підкресливши, що підписаний документ не є таким, що юридично зобов'язує.

Він також висловив думку, що в Польщі немає єдиного центру ухвалення політичних рішень із питань енергетичної безпеки країни, а різним міністерствам і відомствам не вистачає відповідної координації в цих питаннях.

Довідка УНІАН. 3 квітня Президент Росії В.Путін доручив «Газпрому» опрацювати питання будівництва в обхід України газопроводу «Ямал – Європа-2» через Білорусь.

Ямальським газопроводом, який проходить через територію Білорусі та Польщі до Німеччини, росіяни щорічно можуть поставляти близько 33 млрд кубометрів газу.

4 квітня в Санкт-Петербурзі «Газпром» і польсько-російська компанія «ЄвроПол Газ» підписали меморандум про взаєморозуміння щодо проекту будівництва газопроводу «Ямал-Європа-2» в обхід території України потужністю не менш як 15 млрд куб. м газу на рік. Техніко-економічне обгрунтування проекту має бути підготовлене упродовж шести місяців.

Пропозиції «Газпрому» передбачають будівництво газопроводу на території Польщі від білоруського кордону до Словаччини.

5 квітня прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що польська влада не підтримує ідею будівництва ще одного газопроводу в обхід України, який міг би проходити через територію Польщі в рамках проекту "Ямал - Європа-2". За його словами, Польща не зацікавлена в додаткових поставках газу з Росії, оскільки хоче зменшити свою енергетичну залежність від росіян.

Польська національна нафтогазова компанія PGNIG і "ЄвроПол Газ" заявили, що підписаний меморандум є лише декларацією намірів вивчити економічну доцільність проекту «Ямал – Європа-2», і не зобов'язує нікого ані будувати новий трубопровід, ані підписувати якісь контракти у майбутньому.

Пропозиція росіян повернуться до проекту "Ямал-2" і несподіване для більшості польських чиновників на чолі з прем'єром Д.Туском підписання меморандуму викликало шквал коментарів у польських ЗМІ, включно із закликами до відставки одного з міністрів, якого опозиція звинуватила у втраті контролю над держкомпаніями.