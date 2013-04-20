"Просвіта" вважає нові назви вулиць у Чернігові провокацією

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення схвалено під час чергової сесії міської ради.

Із проханням до міської ради дати назви новоутвореним вулицям звернулася житлово-будівельна компанія "Еко-парк", яка здійснює котеджну забудову на розі вулиць 1 Травня і Маресьєва.

Відтер вулиця Проектна 1 матиме назву на честь політичного і церковного діяча XVII ст. Лазаря Барановича, вулиця Проектна 2 – імені партизанського командира Федора Короткова, вулиця Проектна 3 – вулиця Героїв Крут, а Проектна 4 – вулиця Миколи Галанова (імені страченого у Чернігові підпільника).

Разом з тим, напередодні обласне товариство "Просвіта" виступило із протестною заявою в якій сказано, що будівництво котеджів відбувається на землях, які колись входили до ботанічного саду в урочищі "Ялівщина". Пізніше вони використовувалися радгоспом "Деснянський", КСП "Квіти Чернігова", а потім були скандально розпайовані як землі сільськогосподарського призначення та приватизовані.

В документі відзначається, що найменування вулиць міста у таких неоднозначних місцях "є прямою наругою над пам’яттю борців за волю і незалежність України та провокують посилення напруження в суспільстві".

Окрім того в товаристві зазначили, що "Просвіта" свого часу зверталася з проханням саме перейменувати вулиці з радянськими назвами: 50 років ВЛКСМ на вулицю Героїв Крут та вулицю 50 років СРСР на вулицю Лазаря Барановича. Тому організація у заяві висловила свою незгоду та назвала це "провокаційною справою".