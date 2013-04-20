Людмила Янукович: Я служу людям і Богові

У Донецьку, в обласній бібліотеці ім. Крупської, дружина Президента України Людмила Янукович взяла участь в урочистій презентації збірки віршів народної білоруської поетеси Зої Цикунової.

Як передає кореспондент УНІАН, це четверта збірка віршів З.Цикунової «Струни душі моєї», вона видана за замовленням Донецької обласної громадської організації «Культурно-освітнє товариство білорусів «Неман». Книга випущена під патронатом дружини Президента України Л.Янукович, яка є почесним членом цього білоруського товариства.

Після презентації Л.Янукович розповіла журналістам, що вірші цієї поетеси дуже близькі їй по духу, і тому вона підтримала вихід збірки. «Дуже люблю творчість Зої Стефанівни, люблю її просто як мати, адже моя мама померла. Вона мені, дійсно, дорога по духу, вірші мені її близькі, їх тематика, дуже дорогі вірші про війну, про любов материнську. Тому я так... Господь сподобив, саме на заклик серця цій поетесі допомогти», - сказала дружина Президента.

Вона також зазначила, що прагне бути всюди, куди її запрошують. «Я практично всюди буваю, на всіх заходах, куди мене запрошують. Мені запрошення надсилають і надсилають, і у мене є розклад, в один день навіть по два заходи буває», - сказала Л.Янукович. При цьому вона додала: «Я прагну бути скрізь. Я одержую дуже багато листів з різних регіонів нашої країни, і я дуже прагну всім допомагати. Я служу людям і Богові».

У презентованій збірці віршів З.Цикунової є й рядки, присвячені Л.Янукович. Так, у вірші під назвою «Лучшей женщине», що присвячений дружині Президента, поетеса пишет: «Прекрасная жена, заботливая мать. От сердца к сердцу льет любовь она, Не зря Людмилою зовется! И добродетели ее не видно дна!».