Єврокомісія не погоджується з Яценюком і домагається свого

Європейська комісія наполягає на тому, що Україна має скасувати візи для громадян Румунії та Болгарії до ратифікації Угоди про спрощення візового режиму між ЄС та Україною.

Про це заявила сьогодні в Брюсселі власному кореспонденту УНІАН представник Єврокомісії Крістіан ХУМАНН, відповідаючи на прохання прокоментувати позицію українського МЗС щодо цього питання.

“Наша позиція абсолютно чітка. Ми вимагаємо рівного ставлення до всіх громадян ЄС. Є документ, в якому чітко визначено, що скасування віз для громадян Румунії та Болгарії має відбутися до ратифікації угоди про полегшення візового режиму з Україною”, - наголосила К.ХУМАНН.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК в інтерв’ю УНІАН заявив, що Україна скасує візовий режим для громадян Болгарії і Румунії після ратифікації та імплементації угоди про спрощення візового режиму між Україною і Європейським Союзом, зазначивши, що відповідний проект рішення уряду вже підготовлено. Він додав, що скасування Україною віз для громадян Румунії і Болгарії є доброю волею України щодо надання аналогічного іншим країнами ЄС безвізового режиму.

Україна та ЄС підписали Угоду про спрощення візового режиму 18 червня цього року і сподіваються її ратифікувати до кінця року.

20 вересня комісар ЄС з питань зовнішніх відносин та Європейської політики сусідства Беніта ФЕРРЕРО-ВАЛЬДНЕР в інтерв’ю газеті “Дело” заявила, що ЄС пов’язує набуття чинності угоди про спрощення візового режиму з Україною зі скасуванням Україною в’їздних віз для громадян Румунії та Болгарії, які приєдналися до ЄС з 1 січня 2007 року, що викликало обурення з боку МЗС, представники якого заявили, що питання про запровадження безвізового режиму Румунії та Болгарії не пов’язане зі вступом у дію угоди про спрощений візовий режим між Україною та ЄС.

13 листопада Європарламент надав згоду на набуття чинності угод про спрощення візового режиму та реадмісію між Україною та ЄС. Остаточно ратифікувати цей документ має Рада міністрів ЄС.

14 листопада стало відомо, що Європейська комісія ще до підписання угоди про спрощення візового режиму з Україною проінформувала українську сторону про те, що ця угода зможе набрати чинності лише після скасування Україною віз для громадян Румунії та Болгарії, як країн, що є членами Євросоюзу.