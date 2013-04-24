Ложкін викупив частку Порошенка у кількох медіаактивах

Одна з найбільших медіакомпаній України UMH group, що належить Борису Ложкіну, ухвалила рішення про викуп частки партнера в спільних проектах «Наше радіо» і КП Медіа.

Про це йдеться в прес-релізі UMH group, переданому УНІАН.

Рішення про консолідацію ухвалено в рамках існуючих опційних домовленостей. Після реалізації опціону UMH group стане єдиним власником проектів «Корреспондент», Korrespondent.net, «Наше радіо» і холдингу порталів «United Online Ventures».

Нова структура власності, зазначається в релізі, дозволить UMH group провести суттєву реструктуризацію й консолідацію активів, оптимізувати управлінські процеси з метою можливого виходу на IPO або взаємодії з приватними інвесторами.

Президент UMH group Б.Ложкін зазначив, що "повністю задоволений" підсумками партнерства з Петром Порошенком у цих проектах: і позиціями, які вдалося зайняти на ринку, і комерційними результатами.

У свою чергу П.Порошенко зазначив, що «сьогодні UMH group є унікальною медіа-структурою, що не має аналогів на пострадянському просторі, як за структурою, так і за різноманітністю активів".

П.Порошенко також відзначив професіоналізм команди журналістського колективу "Корреспондента" на чолі з Віталієм Сичем, Юлією МакГаффі і Валентином Резніченком і побажав творчому колективу "подальшого збільшення аудиторії, а UMH group успішності в розвитку".

Довідка УНІАН. UMH group є динамічною мультимедійною групою, що працює в Східній Європі. В Україні управляє портфелем із понад 50 брендів із лідируючими позиціями на ринках Інтернету, радіо та преси. У Росії входить до десятки найбільших гравців видавничого ринку.

З травня 2008 року GDR компанії котируються на Франкфуртській фондовій біржі. У 42 офісах компанії в Росії та Україні працює близько 4 тис. співробітників.

До портфеля компанії входять такі бренди як: Forbes, Vogue, Корреспондент, Фокус, Теленеделя, i.ua, bigmir.net, football.ua, Ретро FM, Наше радіо, Europa Plus, Авто радіо, Аргументы и Факты, Комсомольская правда та інші.