Червоненко про комуністів, Голодомор і розбазарювання земель на узбережжі
Депутати від КПУ хочуть усунути губернатора
Голова Запорізької обласної державної адміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО стверджує, що причини підготовки депутатами облради від КПУ проекту про недовіру йому, як губернатору, не ідеологічні, а економічні.
"Те, що вони заявляють - це мотив. Наших комуністів не влаштовує моя принципова позиція не в ідеологічних, а в економічних питаннях. Вони хотіли б прибрати до рук заводи "Радіоприлад", "Кремнійполімер", а я наступаю їм на руки і не даю розбазарювати землі на узбережжі в Бердянському районі, де за моїм розпорядженням земля йтиме тільки через аукціони", - заявив Є.ЧЕРВОНЕНКО.
Губернатор також заявив, що має намір запросити виступити на сесії доньку воїна УПА, яка "з 18 років і до 1963 р. моталася по таборах", а також поставити у дворі УСБУ в Запорізькій області, "де є колодязь, наповнений кістками, пам`ятник жертвам комуністичних репресій і запросити на його відкриття депутатів-комуністів".
"Хоч би що наші комуністи чинили, за мої гроші цей пам`ятник буде збудовано і відкрито, як буде 27 листопада відкритий у центрі Запоріжжя створений за мої гроші пам`ятник жертвам Голодомору", - заявив Є.ЧЕРВОНЕНКО.
Як повідомляв УНІАН, депутати Запорізької облради від фракції КПУ підготували проект рішення про недовіру голові Запорізької облдержадміністрації Є.ЧЕРВОНЕНКУ і винесли його на розгляд сесії облради, яка призначена на 29 жовтня. За словами керівника фракції КПУ в Запорізькій облраді Володимира ЦИМБАЛЮКА, основним приводом для підготовки і винесення на затвердження сесії облради проекту рішення про недовіру губернаторові, стало "вшанування ЧЕРВОНЕНКОМ вояків УПА".