Червоненко про комуністів, Голодомор і розбазарювання земель на узбережжі

Голова Запорізької обласної державної адміністрації Євген ЧЕРВОНЕНКО стверджує, що причини підготовки депутатами облради від КПУ проекту про недовіру йому, як губернатору, не ідеологічні, а економічні.

"Те, що вони заявляють - це мотив. Наших комуністів не влаштовує моя принципова позиція не в ідеологічних, а в економічних питаннях. Вони хотіли б прибрати до рук заводи "Радіоприлад", "Кремнійполімер", а я наступаю їм на руки і не даю розбазарювати землі на узбережжі в Бердянському районі, де за моїм розпорядженням земля йтиме тільки через аукціони", - заявив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Губернатор також заявив, що має намір запросити виступити на сесії доньку воїна УПА, яка "з 18 років і до 1963 р. моталася по таборах", а також поставити у дворі УСБУ в Запорізькій області, "де є колодязь, наповнений кістками, пам`ятник жертвам комуністичних репресій і запросити на його відкриття депутатів-комуністів".

"Хоч би що наші комуністи чинили, за мої гроші цей пам`ятник буде збудовано і відкрито, як буде 27 листопада відкритий у центрі Запоріжжя створений за мої гроші пам`ятник жертвам Голодомору", - заявив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, депутати Запорізької облради від фракції КПУ підготували проект рішення про недовіру голові Запорізької облдержадміністрації Є.ЧЕРВОНЕНКУ і винесли його на розгляд сесії облради, яка призначена на 29 жовтня. За словами керівника фракції КПУ в Запорізькій облраді Володимира ЦИМБАЛЮКА, основним приводом для підготовки і винесення на затвердження сесії облради проекту рішення про недовіру губернаторові, стало "вшанування ЧЕРВОНЕНКОМ вояків УПА".