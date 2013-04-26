ЄС може підписати асоціацію з Україною без звільнення Тимошенко - ЗМІ

Про це пише в п'ятницю польська Gazeta Wyborcza, коментуючи результати вчорашнього візиту до Києва міністрів закордонних справ Польщі, Литви, Данії та Нідерландів.



"Акції України останнім часом ростуть - шанс на те, що Київ підпише в листопаді угоду про асоціацію є щораз більшим. Навіть, якщо тюрму не залишить колишня прем'єр Юлія Тимошенко", - відзначає видання.

За даними газети, візит чотирьох міністрів став можливим завдяки звільненню з тюрми екс-глави Міністерства внутрішніх справ України Юрія Луценка та дозвіл українських властей виїхати йому до Польщі на лікування.

Газета відзначила, що ключову роль для підписання договору про асоціацію відіграватиме Німеччина, зазначивши, що Міністерство закордонних справ цієї країни підтримує укладення асоціації з Україною, а "більш скептична" позиція канцлера Німеччини Ангели Меркель може змінитися.

GW відзначила, що польським дипломатам вдалося переконати "оточення" німецького канцлера в тому, що Ю.Тимошенко "не можна вважати мученицею", бо вона має "непрозоре минуле" та сама заробляла гроші на "грабіжницькій приватизації".

"За нашими даними, якщо українці не зроблять жодного неприємного сюрпризу, то під кінець листопада на саміті "Східного партнерства" у Вільно фактично підпишуть договір про асоціацію", - відзначає газета.

Видання, яке посилається на анонімного німецького дипломата, відзначає, що шанси на євроінтеграцію України також ростуть завдяки політиці "закручувані гайок" Президента РФ Володимира Путіна.

Газета нагадує, що В.Путін щораз активніше тисне на Україну, аби вона приєдналася до Митного союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном, що перекреслило би шанси на європейську інтеграцію українців.

"Такий сценарій не може бути зреалізованим", - сказав GW німецький дипломат.