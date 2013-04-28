Під час складання присяги новим урядом Італії сталася стрілянина: є поранені
У момент прийняття присяги новим урядом Італії в президентському Квірінальському палаці невідомі відкрили стрілянину по карабінерах перед будівлею урядового палацу Кіджі в Римі.
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на RaiNews 24.
За словами журналістки телеканалу, були зроблені шість-вісім пострілів, поранення отримали карабінери, які охороняли будівлю палацу Кіджі.
За інформацією ЗМІ, один з карабінерів був поранений в горло, і його стан оцінюється як досить серйозний. Другий правоохоронець отримав легке поранення в ногу.
Як передає агентство Ansa, чоловік, що відкрив стрілянину, був поранений і одразу затриманий представниками правоохоронних органів. Йдеться про людину, яка була одягнена в костюм і краватку і абсолютно безперешкодно наблизилася до карабінерів, які несли чергування на площі біля Палацу Кіджі. Судячи з усього, постріли були зроблені з пістолета малого калібру.
Президент Італії Джорджо Наполітано і члени нового уряду Італії зараз проінформовані про НП.