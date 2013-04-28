Під час складання присяги новим урядом Італії сталася стрілянина: є поранені

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на RaiNews 24.

За словами журналістки телеканалу, були зроблені шість-вісім пострілів, поранення отримали карабінери, які охороняли будівлю палацу Кіджі.

За інформацією ЗМІ, один з карабінерів був поранений в горло, і його стан оцінюється як досить серйозний. Другий правоохоронець отримав легке поранення в ногу.

Як передає агентство Ansa, чоловік, що відкрив стрілянину, був поранений і одразу затриманий представниками правоохоронних органів. Йдеться про людину, яка була одягнена в костюм і краватку і абсолютно безперешкодно наблизилася до карабінерів, які несли чергування на площі біля Палацу Кіджі. Судячи з усього, постріли були зроблені з пістолета малого калібру.

Президент Італії Джорджо Наполітано і члени нового уряду Італії зараз проінформовані про НП.