Вибух у центрі Праги: кількість поранених зросла до 40 осіб

12:43, 29 квітня 2013
Політика
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Кількість поранених при вибуху в центрі Праги в понеділок зросла до 40 осіб.

Фото з Twitter Голос Столиці 106FM

 Про стан здоров'я потерпілих не повідомляється, передає РІА "Новости" з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

Раніше агентство повідомило, що вибух прогримів в одному з будинків у центрі Праги на набережній Сметани, кілька людей можуть залишатися під завалами частково зруйнованої будівлі.

З розташованого поблизу будівлі факультету соціальних наук Карлового університету евакуювали людей.

Вибухова хвиля вибила вікна в довколишніх будівлях.

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