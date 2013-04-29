Вибух у центрі Праги: кількість поранених зросла до 40 осіб
12:43, 29 квітня 2013Політика
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Кількість поранених при вибуху в центрі Праги в понеділок зросла до 40 осіб.
З університету евакуювали людей. Фото з Twitter Голос Столиці 106FM
Про стан здоров'я потерпілих не повідомляється, передає РІА "Новости" з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.
Раніше агентство повідомило, що вибух прогримів в одному з будинків у центрі Праги на набережній Сметани, кілька людей можуть залишатися під завалами частково зруйнованої будівлі.
З розташованого поблизу будівлі факультету соціальних наук Карлового університету евакуювали людей.
Вибухова хвиля вибила вікна в довколишніх будівлях.
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