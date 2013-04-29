Вибух у центрі Праги: кількість поранених зросла до 40 осіб

Про стан здоров'я потерпілих не повідомляється, передає РІА "Новости" з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес.

Раніше агентство повідомило, що вибух прогримів в одному з будинків у центрі Праги на набережній Сметани, кілька людей можуть залишатися під завалами частково зруйнованої будівлі.

З розташованого поблизу будівлі факультету соціальних наук Карлового університету евакуювали людей.

Вибухова хвиля вибила вікна в довколишніх будівлях.