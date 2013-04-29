У Пенсійному фонді кажуть, що скасування реформи - дороге задоволення

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила заступник голови правління Пенсійного фонду України Валентина Никітенко на прес-конференції в Києві.

«Хочеться вірити, що пенсійна реформа працюватиме, і дефіцит Пенсійного фонду, який у 2013 році встановлено в розмірі 21,8 млрд грн, зменшуватиметься. Скасування пенсійної реформи обійдеться Україні в додаткові 12,7 млрд грн», - повідомила В.Никітенко.

Вона також повідомила, що результати вже проведених реформ можна оцінити впродовж кількох років, оскільки перетворення розраховані на тривалий період. «Потрібно почекати кілька років, і тоді вже говорити про те, що вдалося, що ні», - сказала В.Никітенко.

Як повідомляв УНІАН, у 2011 році Верховна Рада прийняла закон про пенсійну реформу, що передбачав запуск другого - накопичувального і персоніфікованого - рівня пенсійної системи після ліквідації дефіциту Пенсійного фонду України.

У 2012 році дефіцит Пенсійного фонду становив 27 млрд грн.

У лютому 2013 року міністр соціальної політики Наталія Королевська ініціювала створення на базі Мінсоцполітики робочої групи з аналізу пенсійної реформи.

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2013 рік з доходами 230,3 млрд грн, витратами 252,1 млрд грн і дефіцитом 21,8 млрд грн, що на 5,4 млрд грн (24,8%) менше фактичного показника у 2012 році.

З 1 січня 2013 року розмір мінімальної пенсії в Україні становить 894 грн, до 1 грудня 2013 року розмір мінімальної пенсії збільшиться до 949 грн.