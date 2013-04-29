Львівська прокуратура перевіряє заборону радянської і комуністичної символіки

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області.

Як зазначається у повідомленні, на сесії 26 квітня Львівська обласна рада прийняла рішення про вшанування пам’яті українців, полеглих у роки Другої світової війни, у якому звертається до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, громадських організацій, правоохоронних і силових структур області про неприпустимість використання 8 та 9 травня, під час відзначення Днів пам’яті жертв Другої світової війни, радянсько-комуністичної чи нацистської символіки.

У рішенні передбачена рекомендація органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям Львівщини прийняти власні рішення про вивішування в Дні пам'яті жертв Другої світової війни 8 і 9 травня Державного прапора України з траурною стрічкою, а також рекомендується органам місцевого самоврядування звернутися до суду щодо заборони проведення 8 і 9 травня масових заходів та можливих провокацій з використанням червоних прапорів.

Окрім цього, депутати Львівської міської ради на сесії 25 квітня, прийняли ухвалу, якою заборонили використання 8-9 травня символіки СРСР, комуністичної і нацистської символіки на території Львова.

„На даний час, зазначені вище рішення, з урахуванням вимог ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не набрали чинності. Водночас, після належного їх оформлення, підписання і оприлюднення прокуратура Львівської області надасть оцінку законності вказаних рішень, шляхом звернення в суд про їх скасування та визнання дії органів місцевого самоврядування протиправними під час прийняття таких”, - зазначається у повідомленні прокуратури Львівської області.