ЗМІ: Кузьмін заявляє, що США заважає йому розслідувати справу Щербаня

Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін звинувачує Міністерство юстиції США у діях, спрямованих на те, аби завадити розслідуванню та закрити справу про вбивство у 1996 році народного депутата Євгена Щербаня.

Як повідомляє «Голос Америки», лист Р.Кузьміна опубліковано у газеті «Вашингтон таймс».

Р.Кузьмін пише, що прокуратура 20 разів зверталася до Міністерства юстиції та Державного департаменту США з проханням допомогти у взятті свідчень колишнього соратника екс-прем’єра України Юлії Тимошенко, який погодився їх надати.

Також Р.Кузьмін вважає, що ведеться пряма дискредитація його особисто, включно з «намаганням спровокувати арешт на території США, базуючись на сфабрикованих обвинувальних висновках».

На його думку, чиновники з Міністерства юстиції та Державного департаменту США не визнають міжнародного права та зловживають посадами. Вони також, на думку Р.Кузьміна, дезінформують Президента США, Конгрес та американський народ щодо «вбивства Євгена Щербаня та ролі Юлії Тимошенко в різноманітних злочинах».

Він вважає, що американська влада заважає отримати повну інформацію, необхідну для розслідування справи про вбивство Є.Щербаня.

У Посольстві України в США «Голосу Америки» повідомили, що про публікацію матеріалів у газеті «Вашингтон таймс» їм не було відомо.

Довідка УНІАН. 18 січня 2013 року генпрокурор Віктор Пшонка заявив, що Генпрокуратура України завершила розслідування кримінальної справи про вбивство народного депутата Є.Щербаня, Ю.Тимошенко вручено повідомлення про підозру її в організації спільно з екс-прем'єром Павлом Лазаренком умисного вбивства з корисливих мотивів.