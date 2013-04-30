Держдеп США закликав українську владу звільнити Тимошенко

21:46, 30 квітня 2013
Політика
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Державний департамент США знову закликав українську владу звільнити екс-прем'єр-міністра Юлію Тимошенко.

У США закликають припинити практику політичного переслідування в Україні / Фото : Обозреватель

Як передає РІА Новости, про це сьогодні заявив представник Держдепартаменту США Патрік Вентрелл, коментуючи рішення Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) за скаргою Ю.Тимошенко.

"Ми знову закликаємо звільнити Тимошенко і припинити практику політичного переслідування в Україні", - сказав П.Вентрелл журналістам.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 30 квітня, Європейський суд з прав людини встановив порушення двох статей Конвенції з прав людини у справі колишнього прем’єр-міністра Ю.Тимошенко.

Судді одноголосно визнали порушення параграфа першого статті 5 Конвенції (право на свободу та особисту недоторканність), порушення параграфа четвертого статті 5 Конвенції (право ініціювати провадження для встановлення законності затримання), а також порушення параграфа п’ятого статті 5 Конвенції (право на відшкодування за незаконний арешт чи затримання).

Крім того, судді одноголосно визнали порушення статті 18 Конвенції з прав людини, яка забороняє застосування обмежень прав і свобод для інших цілей ніж ті, що встановлені Конвенцією.

Рішення ще не набуло статусу остаточного, оскільки дається три місяці на його оскарження.

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