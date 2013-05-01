Міліція розказала, як «миттєво» затримала на Хрещатику трьох людей

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

При цьому у міліції повідомляють про спробу спровокувати конфлікт під час акції. «Близько 11 години декілька молодиків намагалися завадити учасникам ходи Хрещатиком та вчинити протиправні дії», - говориться в повідомленні і зазначається, що «працівники міліції, які задіяні на охорону громадського порядку відреагували миттєво та не допустили правопорушень».

«Затримано трьох осіб. Зараз вони доставлені до Шевченківського райуправління міліції Києва, з метою з'ясування обставин події та складання процесуальних документів для їх притягнення до відповідальності», - уточнили в УЗГ МВС.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві міліція затримала чотирьох активістів КУПРу, які намагалися пошкодити плакати прихильників Компартії Серед затриманих - лідер КУПРу Сергій Мельниченко. Він і троє товаришів жбурнули у плакати, які несуть у голові колони, фарбу.