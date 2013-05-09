Суд Львова заборонив проводити мітинги з нагоди Дня Перемоги

Про це повідомив УНІАН представник однієї із сторін у судовому розгляді, член КПУ, голова львівської облорганізації Антифашистського комітету України Олександр Калинюк.

За його словами, судове засідання за позовом Львівської міської ради розпочалося 8 травня о 18.00 і тривало до 6.30 сьогоднішнього дня, 9 травня, коли колегія із трьох суддів зачитала рішення про заборону всім організаціям і партіям проводити заходи 9 травня у Львові (де вони планувалися) - біля Монументу воїнам-визволителям (вулиця Стрийська), на Марсовому полі (вулиця Мечникова) та біля Вічного вогню на Пагорбі слави (вулиця Пасічна).

«Прикметно, що до заборони проводити заходи спершу потрапило і Генеральне консульство Російської Федерації у місті Львові, від якого також було подано заявку. Це ж нонсенс! Заборонити представникам дипломатичного корпусу! Згодом у суді це врахували і виключили з переліку Генконсульство. Ось так проходило судове засідання в якому було 23 відповідача», - зазначив Калинюк.

Він додав, що на виконання рішення суду у Львові сьогодні ветерани не будуть проводити святковий мітинг до Дня Перемоги.

«Фактично у Львові суд заборонив ветеранам святкувати День Перемоги», - обурився Калинюк.

При цьому Калинюк наголосив, що ветерани і комуністи «в індивідуальному порядку» прийдуть покладати квіти на місця поховань радянських воїнів, а він особисто, «як громадянин, у якого воював батько, прийде і розгорне на Пагорбі слави прапор перемоги».

Як повідомляв УНІАН, 9 травня у Львові представники лівих сил і ряду ветеранських організацій області планували провести низку заходів біля Пагорба слави, на Марсовому полі та біля Монументу слави.

25 квітня Львівська міська рада ухвалила рішення «Про оголошення 8 травня у Львові Днем скорботи і вшанування пам’яті жертв тоталітарних режимів та жертв Другої світової війни» та «Про заборону використання символіки СРСР, комуністичної та нацистської символіки на території Львова».

3 травня прокуратура Львова внесла 2 позови до суду з вимогою скасувати зазначені частини ухвал міської ради.

7 травня Львівський окружний адмінсуд призупинив дії двох згаданих ухвал міськради.

8 травня міська рада звернулася до Львівського окружного адміністративного суду з вимогою заборонити проведення 9 травня у Львові акцій окрім тих, що передбачені як офіційні заходи.