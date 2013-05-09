Кандидат в мери Василькова закликав зареєструвати кандидатами всіх бажаючих
Володимир Сабадаш закликає облвиборчком зареєструвати кандидатами всіх бажаючих.
Кандидат від Партії регіонів на посаду мера Василькова Київської області Володимир Сабадаш закликає обласну виборчу комісії зареєструвати кандидатами всіх бажаючих, щоб усунути будь-які інсинуації, обвинувачення у тому, що виборча кампанія проходила непрозоро та надати можливість громаді зробити свій вибір.
Про це йдеться у його заяві, переданій УНІАН.
«Як кандидат на посаду міського голови звертаюсь до виборчої комісії зареєструвати всіх бажаючих кандидатів на посаду мера Василькова і дати можливість виборчій комісії усунути усі порушення під час підготовки документів кандидатів і стрворити умови, за яких громада могла б реалізувати своє виборче право», - зазначив Сабадаш.
Водночас він запевнив, що не зможе вплинути на рішення виборчої комісії, проте висловив впевненість у тому, що участь у виборчих перегонах кандидатів від усіх політичних сил «зніме спекуляцію навколо теми політичної конкурненції та дасть можливість утвердитись місцевому самоврядуванню».