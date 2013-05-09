Кандидат в мери Василькова закликав зареєструвати кандидатами всіх бажаючих

Кандидат від Партії регіонів на посаду мера Василькова Київської області Володимир Сабадаш закликає обласну виборчу комісії зареєструвати кандидатами всіх бажаючих, щоб усунути будь-які інсинуації, обвинувачення у тому, що виборча кампанія проходила непрозоро та надати можливість громаді зробити свій вибір.

Про це йдеться у його заяві, переданій УНІАН.

«Як кандидат на посаду міського голови звертаюсь до виборчої комісії зареєструвати всіх бажаючих кандидатів на посаду мера Василькова і дати можливість виборчій комісії усунути усі порушення під час підготовки документів кандидатів і стрворити умови, за яких громада могла б реалізувати своє виборче право», - зазначив Сабадаш.

Водночас він запевнив, що не зможе вплинути на рішення виборчої комісії, проте висловив впевненість у тому, що участь у виборчих перегонах кандидатів від усіх політичних сил «зніме спекуляцію навколо теми політичної конкурненції та дасть можливість утвердитись місцевому самоврядуванню».