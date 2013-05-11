Виборчком таки зареєстрував єдиного кандидата від опозиції у Василькові

Про це ”Українській правді” повідомив сам Сабов після засідання комісії.

”Було надано лист з відділу юстиції, який підтвердив повноваження Куватова (як голови місцевого осередку). Одноголосно члени комісії і підтримали, і я був зареєстрований кандидатом”, - зазначив він.

Раніше виборчком відмовився реєструвати Сабова, оскільки на реєстрацію було подано документи іншого кандидата – Ольги Змаєвої, суб’єктом висування якого нібито був ”УДАР”. Змаєва до лютого очолювала місцевий осередок партії, але в лютому разом з кількома іншими ”ударівцями” була виключена з партії за голосування в унісон з Партією регіонів.

За словами Сабова, відділ юстиції, який мав зареєструвати зміни у керівництві партії, відмовлявся приймати відповідні документи.

”Згідно із законодавством, я повинен повідомити управління юстиції про зміни в місцевому осередку партії. Це повідомлення ми зробили після того, як у нас відбулися збори. Але, на жаль, там перший, другий, третій раз і четвертий, коли я намагався у встановленому законом порядку віддати ці документи, у мене їх просто не приймали”, - заявив Сабов.

Він додав, що лише після того, як у пресі зчинився скандал і було направлено документи замовним листом, ”все таки юстиція прийняла ці документи і надали повідомлення до ТВК”.

Сабов також повідомив, що збирається запропонувати усім зареєстрованим кандидатам підписати документ про ведення чесної виборчої агітації та відмову від брудних технологій.

Загалом на виборах мера Василькова зареєстровані щонайменше 13 кандидатів. Від Партії регіонів зареєстрований Володимир Сабадаш, близький до голови Київської ОДА Анатолія Присяжнюка.

Від КПУ зареєстрований Станіслав Пашкевич, від СПУ - депутат райради, адвокат Миколи Мельниченка Микола Неділько.

Васильків входить до 94-го проблемного мажоритарного округу, де опозиціонер Віктор Романюк боровся за мандат народнгго депутата восени 2012 року із Тетяною Засухою.

Центрвиборчком не зміг встановити результати виборів у цьому окрузі, тут мають бути призначені перевибори до парламенту.

Як повідомляв УНІАН, 5 травня «УДАР» заявив, що в судовому порядку добиватиметься реєстрації Сабова як єдиного кандидата від опозиційних сил на позачергових виборах міського голови Василькова, оскільки виборча комісія відмовилася реєструвати його для участі у виборах.

Причиною відмови стало те, що у виборчком нібито від Васильківської організації «УДАРу» було подано іншу кандидатуру.

6 травня «Батьківщина» заявила, що єдиним узгодженим кандидатом від опозиції на виборах міського голови Василькова є Сабов.

В опозиції звинуватили Партію регіонів у тому, що вона спочатку взагалі намагалася не призначати вибори у Василькові, а зараз вдалася до «брудних» технологій, як, наприклад, спроба зареєструвати підставного кандидата.

Вибори міського голови Василькова повинні відбутися 2 червня.