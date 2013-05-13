УДАР каже, що регіонали збирають бюджетників на альтернативний мітинг у Києві

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «УДАРу».

Як зазначається у повідомленні, Партія регіонів намагається в терміновому порядку організувати свій контр-мітинг у відповідь на акцію опозиції 18 травня у Києві.

Причому, за інформацією «УДАРу», Партія регіонів почне звозити людей в столицю вже 16 травня.

Так, за даними, які є у партії, з цією метою голови райадміністрацій Одеської області за допомогою активістів ПР збирають вчителів, вихователів, працівників медичної сфери і пошти.

«У вихідні на Фонтанці жителі навіть збиралися з протестами проти таких зборів на мітинги. Причому нас повідомили, що платити за мітинги не будуть – мовляв, ви і так за зарплату працюєте. Людей знову залякують звільненнями і позбавленням премій», - сказав член політради облорганізації «УДАРу» Андрій Карпенко.

«Ми звертаємося до всіх працівників бюджетної сфери, яких заганяють на мітинги таким чином: люди, не бійтеся, не піддайтеся залякуванням. Все можна вирішувати у рамках закону. Не хочете підтримувати Партію регіонів – не підтримуйте їх, ігноруйте їх», - закликав він.

Водночас, за інформацією Всеукраїнського комітету "Наступ", подібні дії відбуваються і в інших містах.

Так, "Наступ" має у своєму розпорядженні інформацію про те, що Партія регіонів готує на альтернативну акцію в Києві близько 200 чоловік "спортивної статури" з Мелітополя Запорізької області, які мають 18 травня блокувати столичну Європейську площу.

З Донецької області, за інформацією «Наступу», буде направлено до Києва 10 автобусів з людьми.

Крім того, у повідомленні зазначається, що організація "Молоді регіони" в Одесі для цієї акції активно займається підбором студентів, охочих заробити.

"За нашими підрахунками, в столицю приїде близько 15 тисяч сплачених пікетників, «регіонали» будь-яким способом хочуть провести мітинг більший, ніж мітинг опозиції", - наголошується у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня опозиційні сили проведуть акцію протесту "Вставай, Україна!" у Києві. Марш стартує з Європейської площі. Початок - о 12.00.

Серед вимог акції - відставка Президента Віктора Януковича, дострокові президентські вибори, призначення виборів мера Києва і Київради, європейська інтеграція країни, звільнення екс-прем'єра Юлії Тимошенко та інших політичних в’язнів, а також скасування пенсійної, освітньої і медичної реформ.