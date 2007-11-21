Стецьків: або буде демкоаліція, або НУ-НС опиниться перед загрозою розколу

Член блоку «Наша Україна – Народна самооборона» Тарас СТЕЦЬКІВ заявляє, що блок не відступиться від ідеї створення демократичної коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Т.СТЕЦЬКІВ сказав на прес-конференції сьогодні.

«Ми не відступимо від ідеї створення демократичної коаліції», - сказав він.

За словами Т.СТЕЦЬКІВА, якщо в силу якихось інтриг комусь вдасться розвалити демократичну коаліцію, то переважна більшість членів НУ-НС в широку коаліцію не піде.

Він вважає, що вибір в парламенті шостого скликання є не між демократичною і широкою коаліцією, а між демократичною коаліцією і ніякою коаліцією.

«Якщо хтось зруйнує демократичну коаліцію, країна вступає в чергову фазу хаосу і тоді справді ще одні дострокові вибори через рік стають дуже реальними», - зазначив Т.СТЕЦЬКІВ.

Він також вважає, що в разі, якщо не буде створено демократичну коаліцію, вірогідність внутрішнього конфлікту в блоці і вірогідність розколу блоку зростає, оскільки одразу ж з’являться помірковані люди, які скажуть: «Ну не склалася демократична коаліція, давайте шукати іншу».