Джерело: Нардепи, які не голосували за відставку уряду, відбулися попередженням

На засіданні фракції “Батьківщина” оголошено попередження 7 народним депутатам із фракції, які не голосували за відставку уряду.

Про це УНІАН повідомило джерело у фракції “Батьківщина”.

На даний час офіційних повідомлень з цього приводу поки що немає.

Як повідомляв УНІАН, 19 квітня Верховна Рада не підтримала проект постанови «Про відповідальність Кабінету міністрів України».

За дане рішення проголосували лише 190 (при необхідних 226 – УНІАН) із 362 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

За відставку уряду не голосували 7 депутатів від "Батьківщина". Так, згідно з результатами, не голосували за висловлення недовіри уряду 7 народних депутатів із фракції “Батьківщина”: Микола Мартиненко, Андрій Павелко, Леонід Сергієнко, Андрій Шевченко, Віталій Данілов, Денис Дзензерський, Сергій Фаєрмарк.

Низка обласних та міських організацій партії “Батьківщина” висунули вимогу виключити із однойменної фракції у ВР народних депутатів, які не голосували за недовіру уряду Миколи Азарова.