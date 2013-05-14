Кожара: Україна зможе підписати асоціацію з Євросоюзом цього року
07:59, 14 травня 2013Політика
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Міністр закордонних справ України Леонід Кожара переконаний, що Україна зможе підписати угоду про асоціацію з Євросоюзом цього року.
Кожара каже: треба підтримувати позитивні тенденції
Про це керівник українського зовнішньополітичного відомства заявив в інтерв’ю Радіо Свобода.
«Україна забезпечила надзвичайно позитивні тенденції. Якщо ми підтримуватимемо ці тенденції від травня і до жовтня, гадаю, що результат буде позитивний – Україна зможе підписати угоду про асоціацію з Європейським союзом», – запевнив міністр.
Рада мiнiстрiв ЄС у понеділок затвердила посилену угоду про спрощений порядок видачi вiз для України. Минулого місяця Європейський парламент дав згоду на набуття чинностi цією угодою.
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