Азаров почитав про капусту і подумав: ”Ну невже я такий дурень?”

Перший віце-прем`єр Микола Азаров просить журналістів повністю цитувати його відповіді на майбутнє і не ображати.

Таке прохання він озвучив на брифінгу в середу.

"На передостанньому брифінгу я сказав, що знизилися ціни на капусту, а також на масло цукор та інші продукти. Але ЗМІ це цілком проігнорували, - сказав Азаров.

"Ну, молодці! Цілком так красиво обіграли капусту. Я так читаю й думаю: "Ну невже я такий дурень, невже така дурна людина, що можу казати такі нісенітниці", - поскаржився віце-прем`єр.

"Але ж не можна ж так, який би я там не був, але міністр фінансів цієї країни. Ну (не можна) так уже принижувати....", - обурився він.

"Але я не принизився. Я все те відкидаю, але ж хтось прочитав це, і теж почав переживати за цього міністра. Хтось же за мене так переживати почав... Уявляєте, як прикро", - додав Азаров.

Віце-прем`єра також обурили коментарі лідера БЮТ Юлії Тимошенко на його адресу.

"Найбільше мені сподобалися коментарі Юлії Тимошенко. Я сам ніколи не знав, що "рубити капусту" на жаргоні означає "наживатися". А вона, виявляється, знає все це! Молодець!", - сказав Азаров.

Українська правда