Свобода заявляє, що людей звозять на «антифашистський» мітинг у Луцьку

Волинська обласна організація ВО «Свобода» заявляє, що обласна організація Партії регіонів, використовуючи адмінресурс, 14 травня у терміновому порядку в робочий час звозила до Луцька людей з районів на запланований на 17:30 "антифашистський" мітинг.

Зокрема, як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської обласної організації ВО «Свобода», з підприємства «Гербор-холдінг» Володимир-Волинського району, співвласником якого є депутат Волинської облради від Партії регіонів Олег Борбелюк, в масовому порядку організовували виїзд працівників до Луцька – на «мітинг проти фашизму». З територіального медичного об’єднання Любомльського та Шацького районів, яке очолює депутат Волинської облради Володимир Дибель, також організовували виїзд медичних працівників.

У Старовижівському районі влада 3 автобусами звозила на мітинг «регіоналів» працівників бюджетних установ, у Горохівському – 5 автобусами, з Ковельського району вирушили 2 автобуси. З Любешівського району виїхав один автобус, у якому перебувають приблизно 30 держслужбовців. З Ратнівського району від державної адміністрації виїхало 6 автобусів з працівниками бюджетних установ. Серед них – перший заступник голови Ратнівської РДА Тимофій Новік та голова районної організації ПР Валентина Краглик.

Водночас, як повідомив УНІАН голова Волинської обласної організації Партії регіонів Олександр Башкаленко, ніхто нікого не примушує їхати на мітинг і люди їдуть з власної ініціативи.

"Люди їдуть самі. Загалом, в області 14 тисяч членів нашої партії, то чому частина з них не може приїхати за власної ініціативи. Ми не застосовуємо адмінресурс, а щодо приватних підприємств, то це їхня справа та їх працівників. На мітингу також присутні ветерани", - зазначив Башкаленко.

Він повідомив, що загалом, на сьогоднішній мітинг очікується близько 5 тис. учасників.

Як повідомив в коментарі УНІАН голова Волинської обласної організації ВО "Свобода" Анатолій Вітів, таким чином діюча партія намагається відвернути увагу суспільства від економічного погіршення в державі, від своїх корупційних дій.

Як передає кореспондент УНІАН, на початок мітингу, який проходить біля Меморіалу Пам’яті зібралося близько тисячі осіб, з символікою та прапорами Партії регіонів. В натовпі чути радянські пісні.

На мітингу присутня велика кількість людей з районів, які за їх словами, стверджують, що не знали куди їх везли.

Зокрема, так заявляли представники однієї зі шкіл Камінь-Каширського району.

Станом на 18.00 годину кількість людей збільшилась приблизно до 2 тисяч. Біля стадіону стоїть близько 30 автобусів, які привезли учасників.

За порядком стежить міліція.