Свідок у справі Щербаня заявляє, що на нього чинився тиск

Про це він повідомив виданню «KyivPost» у телефонному інтерв'ю, аудіофрагменти якого опубліковані в розслідуванні телеканалу ТВі.

У розслідуванні стверджується, що арешт дружини був єдиним способом дістатися до Кириченка, який з 2000 року живе в США і не підлягає екстрадиції. Для цього було сфальсифіковано постанову ГПУ про зняття арешту з квартири в центрі Києва, яку в 2011 році приїхала продавати Ізабелла Кириченко.

Як розповіла дружина Кириченка, у якої був рак грудей, в інтерв'ю виданню, в Лук'янівському СІЗО її помістили в переповнену камеру, де було ще шість ув'язнених. За весь час перебування в слідчому ізоляторі вона схудла на 12 кілограм.

«У той час як я хворіла, мене ще викликали кожен день на допит, тримали в підвалі, в кам'яному мішку, наприклад, з восьмої ранку і до десятої вечора. Могли навіть відправити назад у камеру. У цей час у мене була температура і поганий стан. І, звичайно, вони це бачили, що я втрачаю сили і таю на очах. Я вже погано ходила, погано орієнтувалася», – розповідає на аудіофайлах Ізабелла Кириченко. І додає: «Я була просто розмінною монетою».

У розслідуванні говоритися, що рік тому Петро Кириченко відмовлявся відповідати на численні запитання журналістів з цього приводу. Однак підтверджував, що арешт його дружини був саме тиском.

Однак після такого негостинного прийому на рідній землі Ізабелли Кириченко ставлення до неї та її чоловіка згодом кардинально змінилося. Печерський суд закрив кримінальні справи проти Кириченка і зняв арешт з його майна.

Нагадаємо, сьогодні в Печерському райсуді Києва о 16.00 відбудеться допит свідка у справі про вбивство Євгена Щербаня Петра Кириченка, який пройде в режимі відеоконференції.

Суд вже встиг опитати ряд свідків. Так, свідки Ігор Мар'їнков, Сергій Зайцев і Володимир Щербань свідчили проти Тимошенко: мовляв, вона прямо була причетна до вбивства, перераховувала за нього гроші й була знайома з кримінальними авторитетами. При цьому свідки Олександра Кужель, Сергій Тарута та Віталій Гайдук, по суті, спростовують ці звинувачення.