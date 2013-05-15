ПР показала фото, де опозиція «кнопкодавить», прикриваючись газетою

"15 травня факт неперсонального голосування в сесійній залі Верховної Ради з боку народних депутатів від фракції "Батьківщина" зафіксували фотографи з ложі для преси", - стверджується в повідомленні ПР.

За повідомленням політсили, на одному з фото депутат Ольга Сікора, перебуваючи на місці свого колеги, народного депутата Володимира Купчака, проголосувала за нього і за себе, повідомляє Українська правда.

Крім того, згідно з інформацією Партії регіонів, народний депутат Дмитро Шлемко "факт кнопкодавства спробував приховати, прикриваючи пульт для голосування... газетою".

"Нардеп, розташувавшись на місці народного депутата Ярослава Федорчука, спочатку голосує "за того хлопця", а потім вже - за самого себе", - прокоментували фото в ПР.

Як відомо, депутат Партії регіонів Сергій Матвієнков 15 травня голосував замість свого колишнього колеги з "ММК імені Ілліча" - "регіонала" Володимира Бойка.

Фото прес-служби ПР