ПР хоче провести перевибори в сезон відпусток, а опозиція - восени

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.

“Партія регіонів вирішила прискорити цей процес і поставити вибори на серпень місяць. А наша ключова вимога, що вибори повинні відбутися у вересні”, - сказав він.

“У ПР чудово усвідомлюють, що серпень місяць дасть найнижчу явку на вибори і найнижча буде політична активність. І ми не знайдемо навіть міжнародних спостерігачів на серпень, бо там також всі у відпустках”, - додав Яценюк.

Він підкреслив, що “виборі повинні відбутися у вересні, коли почнеться політичний сезон, коли люди повернуться на роботу, люди повернуться в політичне життя”.