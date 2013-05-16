ПР хоче провести перевибори в сезон відпусток, а опозиція - восени
13:44, 16 травня 2013Політика
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Опозиція виступає за те, щоб перевибори в п’яти проблемних округах відбулися у вересні, а Партія регіонів наполягає на проведенні перевиборів у серпні.
ПР и опозиція запропонували свої проекти щодо перевиборів
Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер фракції “Батьківщина” Арсеній Яценюк.
“Партія регіонів вирішила прискорити цей процес і поставити вибори на серпень місяць. А наша ключова вимога, що вибори повинні відбутися у вересні”, - сказав він.
“У ПР чудово усвідомлюють, що серпень місяць дасть найнижчу явку на вибори і найнижча буде політична активність. І ми не знайдемо навіть міжнародних спостерігачів на серпень, бо там також всі у відпустках”, - додав Яценюк.
Він підкреслив, що “виборі повинні відбутися у вересні, коли почнеться політичний сезон, коли люди повернуться на роботу, люди повернуться в політичне життя”.
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