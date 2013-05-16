Посол Словаччини говорить, що безвізовий режим для України залежить від асоціації

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав посол Словаччини в Україні Павол Гамжік на конференції “Україна - ЄС: на шляху до спільного майбутнього”.



“Якщо наприкінці року Угода про асоціацію буде підписана, то зможемо рухатися швидше. Якщо не буде підписана, то будемо рухатися в цьому напрямку повільніше”, - сказав він.

За словами посла, для Словаччини українські громадяни не становлять ризику з точки зору незаконного працевлаштування. Він повідомив, що кількість віз, які цього року видала Словаччина громадянам України, з січня по квітень, у 4 рази більша за аналогічний період минулого року.

“Можливо, ми пішли далі, ніж інші країни, у відкритті можливості для надання довгострокових багаторазових віз для туристів і представників бізнесу”, - сказав посол.

Гамжік вважає, що необхідно відкривати Євросоюз для громадян України: «Треба відкривати кордони, щоб ближче підійти до безвізових відносин і щоб надати можливість громадянам України їздити до країн ЄС».

За словами посла, Словаччині, яка пройшла складний шлях до ЄС, краще зрозуміти проблеми України.

“Словаччина - це сусід України, у нас дружні, добросусідські відносини, і нам легше зрозуміти проблеми в Україні, ніж старим членам ЄС, тому що ми самі пройшли складний період, коли вели переговори про членство в ЄС”, - сказав посол, додавши, що Словаччина хотіла б допомогти України на цьому шляху.

Гамжік зазначив, що з точки зору Словаччини асоціація з Євросоюзом - це шлях до членства.