Тисяча свободівців з Львівщини вирушить до Києва на 18 травня

У Всеукраїнській акції „Вставай, Україно!” 18 травня у Києві візьмуть участь тисяча членів ВО „Свобода” з Львівщини.

Про це повідомила кореспонденту УНІАН голова Львівської обласної організації ВО „Свобода”, народний депутат України Ірина Сех. Вона зазначила, що серед представників Львівщини, які завтра, 17 травня, виїдуть до Києва, будуть депутати Львівської обласної та міської рад від ВО „Свобода”, депутати-„свободівці” місцевих рад Львівщини, члени ВО „Свобода”.

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