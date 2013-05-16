Янукович обіцяє не призначати регіонам керівників, не порадившись

Як повідомляє прес-служба глави держави, під час наради з адміністративно-господарським активом Запорізької області Янукович зазначив, що вже підготовлено відповідний проект указу.

«Уже готовий Указ Президента України про питання порядку призначень керівників центральних органів виконавчої влади в регіонах. Там буде передбачено все - без узгодження з органами місцевого самоврядування жодна посадова особа з представників центральних органів виконавчої влади в регіонах не буде призначатися», - наголосив глава держави.