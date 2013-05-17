Яценюк особисто роздав листівки біля метро (фото)

На "кругу" метро "Героів Дніпра" агітки з Арсенієм Яценюком також роздавали київські мажоритарники Леонід Ємець, Віталій Ярема та громадські активісти.

Фото поширила помічниця Ємця Світлана Тараторіна, повідомляє Українська правда.

Як відомо, опозиція збирає киян на фінальну акцію "Вставай, Україно" на 12 годину на Європейській площі.

О 12.00 колона демонстрантів рушить з Європейської площі у напрямку Софійської площі.

Водночас в соцмережах ставилось багато питань, де агітки з анонсом акції опозиції.

Як відомо, після першої акції опозиції в Києві журналісти рекомендували лідерам опозиції особисто працювати з електоратом, а не випускати один агітаційний ролик на трьох напередодні акції.

Фото : УП