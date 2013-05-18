Опозиція пояснила, як позбавить прокурорів шенгенських віз

Про це в ефірі телеканалу «Рада» заявила народний депутат від «УДАРу» Ірина Геращенко, повідомили УНІАН у прес-службі партії.

«До тих, хто не цінує європейські цінності прав людини, необхідно вживати санкції та видавати їм «вовчий квиток» замість шенгенської візи», - сказала депутат.

Геращенко зауважила, що прокурори потрапили до списку на спрощене отримання візи з ініціативи провладних депутатів. «Опозиція проголосувала за Угоду про лібералізацію візового режиму між Україною та ЄС, щоб разом з прокурорами отримувати візи за спрощеною процедурою могли і журналісти, і експерти, і науковці та інші категорії громадян», - наголосила представниця «УДАРу».

Водночас Геращенко зауважила, що опозиція готова брати участь у моніторингу того, як виконується Угода про лібералізацію візового режиму і наскільки українцям стало доступніше отримати візу. «Ми маємо донести до європейських колег, що не повинно бути так званих «категорій ризику» - тих, кому найчастіше відмовляють в отриманні візи», - сказала Геращенко.