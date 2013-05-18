Колона опозиції йде до Софійської площі, регіонали - у Маріїнському парку (відео)

Учасники антифашистського маршу, прихильники Партії регіонів, на чолі з лідерами партії колоною дійшли до Маріїнського парку поклали квіти до пам’ятника Ватутіну.

Як передає кореспондент УНІАН, у парку до них мають приєднатися ще кілька тисяч осіб. У церемонії покладання квітів взяли участь, зокрема, лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов, народні депутати Інна Богословська, Сергій Тігіпко.

У даний час колона учасників антифашистського маршу продовжує повільно рухатися до Європейської площі. За інформацією прес-служби Партії регіонів, у антифашистському марші бере участь понад десять тисяч осіб.

Колона прихильників опозиції на чолі з головою фракції «Батьківщина» Арсенієм Яценюком, лідерами партій «УДАР» Віталієм Кличком і «Свобода» Олегом Тягнибоком тим часом вирушила з Хрещатика до Софійської площі, де відбудеться мітинг.

За даними прес-служби “Батьківщини”, в акції бере участь близько 20 тисяч осіб.